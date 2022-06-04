Türkiye - Faroe Adaları maç sonucu: 4-0 (Türkiye - Faroe Adaları maç özeti izle)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Faroe Adaları, C Ligi 1. Grup ilk maçında karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Maltalı hakem Trustin Farrugia düdük çaldı.

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, mücadeleden 4-0 galip ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan ay-yıldızlılar averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Grubun diğer maçında Lüksemburg deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

A Milli Takım'ımız, Uluslar Ligi'nin ikinci maçında 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada milli takımın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



34'üncü dakikada Cengiz'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe doğru hareketlenen Enes'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



37'nci dakikada milli takım öne geçti. Ani gelişen Türkiye atağında Enes'in ara pasıyla hareketlenen Kerem'in vuruşunda kalesinden çıkan Nielsen meşin yuvarlağı ceza sahası yayının önünde kurtardı. Nielsen'den sekerek sağ kanada doğru açılan topu kontrol eden Cengiz'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



İlk yarı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



47'nci dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Doğukan Sinik kaptığı topta pasını rakip yarı alanın ortalarındaki Enes'i gördü. Bu oyuncunun tek pasıyla buluşan Halil, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine kadar girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0.



54'üncü dakikada orta sahadan topla birlikte hareket eden Halil, pasını sağ kanattaki Cengiz'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol kararı veren orta hakem, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



82'nci dakikada milli takım skoru 3-0'a getirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşu kaleci Nielsen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 3-0.



85'inci dakikada milli takım, farkı 4'e çıkardı. Organize gelişen atakta Enes'in pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen gerisinde topla buluşan Yunus bekletmeden topuğuyla pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Merih'e verdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye sahadan 4-0 galip ayrıldı.

FERDİ KADIOĞLU VE YUNUS AKGÜN İLK KEZ



A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu ve Yunus Akgün ilk kez milli formayı giydi. Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken; Yunus Akgün ise 80'inci dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu. Yunus, milli takımın Merih Demiral ile bulduğu 4'üncü golde asisti yapan isim oldu.