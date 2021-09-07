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Hollanda - Türkiye: 6-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda diş geçiremedi. Ay-yıdızlılar, mücadeleden 6-1 mağlup ayrılarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Portakallar'a 3 puanı getiren golleri Davy Klaassen, Memphis Depay (3), Guus Til ve Donyell Malen kaydetti. 11 puanda kalan A Milliler, bu sonuçla 3. sıraya gerilerken, Hollanda ise 13 puanla liderliğe yükseldi. A Milliler'de Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bıraktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 23:37 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 23:45
Hollanda - Türkiye: 6-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'mız, umduğunu bulamadı. 90 dakika boyunca etkisiz bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, sahadan 6-1 mağlup ayrıldı.

Hollanda'ya üç puanı getiren golleri 1'de Davy Klaassen, 16, 38 ve 54'te Memphis Depay, 80'de Guus Til ve 90'da Donyell Malen kaydetti. Milli Takım'ın tek golü 90+2'de Cengiz Ünder'den geldi.

Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini alan A Milliler, 11 puanda kalırken 3'üncü sıraya geriledi. Hollanda ise puanını 13'e çıkarıp averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.

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