Hollanda - Türkiye: 6-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'mız, umduğunu bulamadı. 90 dakika boyunca etkisiz bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, sahadan 6-1 mağlup ayrıldı.
Hollanda'ya üç puanı getiren golleri 1'de Davy Klaassen, 16, 38 ve 54'te Memphis Depay, 80'de Guus Til ve 90'da Donyell Malen kaydetti. Milli Takım'ın tek golü 90+2'de Cengiz Ünder'den geldi.
Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini alan A Milliler, 11 puanda kalırken 3'üncü sıraya geriledi. Hollanda ise puanını 13'e çıkarıp averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.