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maçı özel olacak’

forması giyen 'ın yıldız ismi 'ın sözleri günün öne çıkanları arasındaydı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
‘İtalya maçı özel olacak’
forması giyen 'ın yıldız ismi 'ın sözleri günün öne çıkanları arasındaydı. 'de güzel başarılar elde edeceklerini belirten Merih, "Biz baskıyı seven, en iyi liglerde ve takımlarda oynayan futbolcularız. 'ya karşı İtalya'da oynamak özel olacak. Juventus'ta , bana, ben de onlara takılıyorum. Chielllini, için, 'Yılmaz nasıl?' diyor. Bizim takımı biliyorlar" dedi. 'ın efsane kalecisi 'la da çok yakın olduğunu söyleyen genç stoper, "Şenol hocaya formasını gönderdi. Çok özel, çok mütevazı bir insan. Beni de hep destekler" sözlerini sarfetti.
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