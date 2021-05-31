‘İtalya maçı özel olacak’

Juventus forması giyen A Milli Takım'ın yıldız ismi Merih Demiral'ın sözleri günün öne çıkanları arasındaydı. EURO 2020'de güzel başarılar elde edeceklerini belirten Merih, "Biz baskıyı seven, en iyi liglerde ve takımlarda oynayan futbolcularız. İtalya'ya karşı İtalya'da oynamak özel olacak. Juventus'ta Bonucci, Chiellini bana, ben de onlara takılıyorum. Chielllini, Burak abi için, 'Yılmaz nasıl?' diyor. Bizim takımı biliyorlar" dedi. İtalyanlar'ın efsane kalecisi Buffon'la da çok yakın olduğunu söyleyen genç stoper, "Şenol hocaya formasını gönderdi. Çok özel, çok mütevazı bir insan. Beni de hep destekler" sözlerini sarfetti.