Türkiye-Azerbaycan maçı CANLI

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi ilk ciddi sınavını bugün veriyor. Antalya'da geçtiğimiz haftadan bu yana çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz, Azerbaycan ile hazırlık sınavında karşı karşıya geliyor. Alanya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, hem bu karşılaşmada hem de 3 Haziran'da turnuva öncesi Moldova ile oynanacak son hazırlık maçında birçok oyuncusundan yararlanmayı planlıyor. Öğrencilerinin son durumuna görecek olan Güneş, İtalya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı öncesi yapılacak idmanlarda da performanslara göre ideal kadroyu oluşturacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLK 11'LER

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu

AZERBAYCAN: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

8. RANDEVU



Türkiye, tarihinde 8. kez Azerbaycan ile karşılaşıyor. A Milli Takım, daha önce oynanan 7 maçın 5'ini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 4'ü resmi, 3'ü özel bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 2 gol gördü.

GÜNEŞ'İN 74. MAÇI

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 74. maçına çıktı. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 20'si özel 73 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol atarken, kalesinde 73 gole engel olamadı.

2021'İN 4. SINAVI

Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Azerbaycan ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 4. maçını oynuyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı.