Haberler A Milli Futbol Takımı Kenan komutan

komutan

Gecenin gol perdesini açan ismi 'dı. 'ta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, daha dakikalar 2'yi gösterirken filelerini havalandırıp 'ı öne geçirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Kenan komutan

, böylece eleme gruplarındaki ilk sayısını da kaydetmiş oldu. Mücadelesi ve hırsıyla tam not alan Kenan, maç sonrası yaptığı açıklamada zaferi hak ettiğimizi söyledi. Kenan, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Maçın en başından beri galibiyeti daha çok isteyen ve hak eden bizdik. Bu nazar boncuğu olsun. Bundan sonraki maçları kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

7 YIL SONRA BİR İLK
Kenan uzun süre sonra bir ilke de imza attı. maçının 2. dakikasında fileleri havalandıran , Mart 2014'ten ( vs ) bu yana A 'ın attığı en erken golü kaydeden isim oldu.

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