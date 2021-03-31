Kenan komutan

Kenan, böylece eleme gruplarındaki ilk sayısını da kaydetmiş oldu. Mücadelesi ve hırsıyla tam not alan Kenan, maç sonrası yaptığı açıklamada zaferi hak ettiğimizi söyledi. Kenan, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Maçın en başından beri galibiyeti daha çok isteyen ve hak eden bizdik. Bu nazar boncuğu olsun. Bundan sonraki maçları kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

7 YIL SONRA BİR İLK

Kenan uzun süre sonra bir ilke de imza attı. Letonya maçının 2. dakikasında fileleri havalandıran Kenan Karaman, Mart 2014'ten (Mevlüt Erdinç vs İsveç) bu yana A Milli Takım'ın attığı en erken golü kaydeden isim oldu.