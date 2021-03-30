Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

Ancak sadece 11 isabet sağladı. Letonya bu maçta topla oynamada sadece yüzde 24'te kalıp, 4'te 0 isabetli şut ile oynadı.

ADAM PAYLAŞIMI HATALI

Savunma hattında iki müsabakada da 4-4-2 formatı ile oynasalar da 39 yaşındaki hocaları Dainis Kazakevics aynı isimlerle sahada değildi. Düzenli bir ilk 11 yapıları yok. Alan savunmasında özellikle hava toplarında yaşanan paylaşım hataları en büyük dertleri.