Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bugün Letonya ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Sabah Gazetesi, Letonya'nın zaaflarını ve A Milli Takım'ın artılarını analiz ederek, mücadelede olası senaryoları masaya yatırdı.
İşte o analiz:
Karadağ maçında kontratak düzeni ile sahaya çıkıp savunmalarını sağlama almak istediler. İlk golü de bu yolla Janis Ikaunieks'in ayağından bulsalar da skoru tutamadılar. Sonrasında yedikleri 2 gol ile sahadan 2-1 yenik ayrıldılar. Kuzey Avrupa ekibinin skoru tutmak üzerine kurulu oyun yapısı bugün de değişmeyecektir.
SAHALARINDAN ÇIKAMADILAR
Hollanda karşılaşmasında hızlı hücumu bile düşünemeyecek kadar içe kapanan bir Letonya vardı. İlk dakikadan itibaren Türkiye maçının da hıncını almak isteyen Hollanda, Letonya'yı domine ederken, toplam 36 şut ile rakip kaleye bombardıman yaptı.