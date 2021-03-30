Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

Son dakika spor haberleri: 'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

'ndaki 3. maçında 'yı konuk edecek , rakibi karşısında teknik becerisi yüksek oyuncuları ve hava toplarıyla sonuca gidecek. Katı savunma anlayışını benimseyen Letonya'nın duran toplardaki zaafı, milli takımın en büyük silahı haline gelecek. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 01:18
Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

'ımız, 'nda bugün ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesi , Letonya'nın zaaflarını ve A Milli Takım'ın artılarını analiz ederek, mücadelede olası senaryoları masaya yatırdı.

Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

İşte o analiz:

maçında kontratak düzeni ile sahaya çıkıp savunmalarını sağlama almak istediler. İlk golü de bu yolla 'in ayağından bulsalar da skoru tutamadılar. Sonrasında yedikleri 2 gol ile sahadan 2-1 yenik ayrıldılar. ekibinin skoru tutmak üzerine kurulu oyun yapısı bugün de değişmeyecektir.

Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

SAHALARINDAN ÇIKAMADILAR
Hollanda karşılaşmasında hızlı hücumu bile düşünemeyecek kadar içe kapanan bir vardı. İlk dakikadan itibaren maçının da hıncını almak isteyen Hollanda, Letonya'yı domine ederken, toplam 36 şut ile rakip kaleye bombardıman yaptı.

Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

Ancak sadece 11 isabet sağladı. bu maçta topla oynamada sadece yüzde 24'te kalıp, 4'te 0 isabetli şut ile oynadı.

Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

ADAM PAYLAŞIMI HATALI
Savunma hattında iki müsabakada da 4-4-2 formatı ile oynasalar da 39 yaşındaki hocaları aynı isimlerle sahada değildi. Düzenli bir ilk 11 yapıları yok. Alan savunmasında özellikle hava toplarında yaşanan paylaşım hataları en büyük dertleri.

Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

MERKEZDE ÇOĞALIYORLAR
karşısında da katı savunma uygulaması ile sahaya çıkacaklardır. Oyunun merkezini kendi yarı sahalarının ortası kabullenip buna göre bir düzen alabilirler. İleride hızlı atak arayan hücumda çoğalma tercihini bile çok az kullanıyor. Genelde 3 hızlı oyuncunun çıkışı ile gol arıyorlar.

Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

AKLIMIZ HAVADA OLMALI
hücum hattının, 'nın katı ve baskılı savunmasının arasında kaybolmasının önüne geçmenin iki çaresi var. İlki duran toplarda özellikle savunmadaki yüksek boylu isimlerimizin bulacağı kafa golleri.

Son dakika spor haberleri: A Milliler Letonya'yı havadan vuracak! İşte kritik maçın analizi

Bir diğer opsiyon ise uzaktan şutları ile etkili olan , , ve gibi isimlerin bu özellikleri ile direnci kırması.

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