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'dan kura sonrası - De Ligt anketi! Kim önde?

EURO 2020'nin resmi sosyal medya hesabı, Elemeleri'nde ile 'nın aynı gruba düşmesi sonucu ilginç bir anket başlattı. ve Hollanda'nın 'ta forma giyen yıldızları ike Matthijs de Ligt'in fotoğraflarını paylaşan UEFA, "De Ligt mi, Merih Demiral mı?" sorusunu yöneltti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:07
UEFA'dan kura sonrası Merih Demiral - De Ligt anketi! Kim önde?

Elemeleri'nde A 'ın ile eşleşmesi sonrası EURO 2020'nin Twitter hesabı ilginç bir anket paylaştı.

Yapılan paylaşımda 'ta birlikte forma giyen Türk Milli Takımı'nın yıldızı ile Hollanda'nın başarılı stoperi Matthijs de Ligt'in fotoğraflarına yer verilip, "De Ligt mi, Merih Demiral mı?" sorusu yöneltildi.

MERİH AÇIK ARA ÖNDE!

9 Aralık Çarşamba günü sona erecek ankette şu anda Merih Demiral açık ara önde gidiyor.

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