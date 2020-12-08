UEFA'dan kura sonrası Merih Demiral - De Ligt anketi! Kim önde?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın Hollanda ile eşleşmesi sonrası UEFA EURO 2020'nin Twitter hesabı ilginç bir anket paylaştı.

Yapılan paylaşımda Juventus'ta birlikte forma giyen Türk Milli Takımı'nın yıldızı Merih Demiral ile Hollanda'nın başarılı stoperi Matthijs de Ligt'in fotoğraflarına yer verilip, "De Ligt mi, Merih Demiral mı?" sorusu yöneltildi.

MERİH AÇIK ARA ÖNDE!

9 Aralık Çarşamba günü sona erecek ankette şu anda Merih Demiral açık ara önde gidiyor.