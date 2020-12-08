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Teknik Direktörü Frank de Boer'dan yorumu! "Uyuyan bir devi"

A 'ımızın elemelerindeki rakibi 'da Frank de Boer, kurayı değerlendirdi. Deneyimli teknik adamın için, "Uyuyan bir devi" ifadesini kullanması dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 17:52
Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer'dan Türkiye yorumu! "Uyuyan bir futbol devi"

Teknik Direktörü Frank de Boer, eleme grubunu değerlendirdi. A Milli Takım'ımızla eşleşmemizi yorumlayan deneymili teknik adam Türk futbolundan övgüyle bahsetti.

Hollandalı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, " benim için uyuyan bir devi ama şimdi tekrar yükseliş gösteriyorlar. 'yla hem berabere kalmaları hem yenmeleri bunu gösteriyor" dedi.

"İKİ DEPLASMAN MAÇINA ÇIKACAĞIZ!"
Frank de Boer ayrıca, Hollanda'da oynanacak maçta Türk Milli Takımı'nın gurbetçilerin büyük desteğini alacağını da belirterek, "'da oynadığım zamanlardan onlar için duyguların ne kadar yüksek olabileceğini biliyorum. Hollanda'da Türk topluluğunu da düşünürsek belki de onlara karşı iki deplasman maçına çıkacağız." açıklamasında bulundu.

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