Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer'dan Türkiye yorumu! "Uyuyan bir futbol devi"

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, 2022 Dünya Kupası eleme grubunu değerlendirdi. A Milli Takım'ımızla eşleşmemizi yorumlayan deneymili teknik adam Türk futbolundan övgüyle bahsetti.

Hollandalı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Türkiye benim için uyuyan bir futbol devi ama şimdi tekrar yükseliş gösteriyorlar. Fransa'yla hem berabere kalmaları hem yenmeleri bunu gösteriyor" dedi.

"İKİ DEPLASMAN MAÇINA ÇIKACAĞIZ!"

Frank de Boer ayrıca, Hollanda'da oynanacak maçta Türk Milli Takımı'nın gurbetçilerin büyük desteğini alacağını da belirterek, "Galatasaray'da oynadığım zamanlardan onlar için duyguların ne kadar yüksek olabileceğini biliyorum. Hollanda'da Türk topluluğunu da düşünürsek belki de onlara karşı iki deplasman maçına çıkacağız." açıklamasında bulundu.