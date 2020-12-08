Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika: A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

Son dakika: A 'ın Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

Son dakika haberi: A 'ın Elemeleri G Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk maçını 2021 tarihinde ile evinde oynayacak. ise 2021'de Karadağ deplasmanında çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:11 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:33
Son dakika: A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

A 'ın Elemeleri G Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk maçını 2021 tarihinde ile evinde oynayacak. ise 2021'de Karadağ deplasmanında çıkacak.

İŞTE MİLLİ TAKIM'IN KATAR YOLUNDAKİ FİKSTÜRÜ:

24 Mart: Türkiye-Hollanda
27 Mart: Norveç-Türkiye
30 Mart: Türkiye-Letonya
1 Eylül: Türkiye-Karadağ
4 Eylül: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül: Hollanda-Türkiye
8 Ekim: Türkiye-Norveç
11 Ekim: Letonya-Türkiye
13 Kasım: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım: Karadağ-Türkiye

DE BOER'UN DEDİĞİ OLDU!

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, kura sonrası yaptığı açıklamada ilk maçı Türkiye ile oynamayı temenni ettiklerini söylemişti. Hollandalı teknik adam, "İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir." demişti. Açıklanan maç programıyla birlikte De Boer'un dileği gerçekleşti!

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