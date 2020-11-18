Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan Türkiye: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 'a konuk olan A 'mız, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Grubu 6 puanla 4. sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılar, 'nde küme düştü. Milliler, gelecek yıl C Ligi'nde mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:55 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 01:14
Macaristan Türkiye: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A 'mız, Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 6. ve 'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta Macarlara üç puanı getiren golleri 57. dakikada Siger ve 90+5'te Varga kaydetti.

KÜME DÜŞTÜK! C LİGİ'NDEYİZ...
Grubu 6 puan ve deplasman golü dezavantajıyla 'ın arkasında 4. sırada tamamlayan Milliler, A Ligi'ne yükselme şansının olduğu gecede büyük bir hüsran yaşayarak küme düştü.

, gelecek sene UEFA 'nde C Ligi'nde mücadele edecek.

MACARİSTAN A LİGİ'NE YÜKSELDİ
Milli Takım'ımızı deviren Macaristan, 'nın 'a yenilmesiyle birlikte grubu 11 puanla lider tamamladı. Macarlar böylece 'nde A Ligi'ne yükseldi.

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