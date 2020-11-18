Macaristan Türkiye: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 6. ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta Macarlara üç puanı getiren golleri 57. dakikada Siger ve 90+5'te Varga kaydetti.

KÜME DÜŞTÜK! C LİGİ'NDEYİZ...

Grubu 6 puan ve deplasman golü dezavantajıyla Sırbistan'ın arkasında 4. sırada tamamlayan Milliler, A Ligi'ne yükselme şansının olduğu gecede büyük bir hüsran yaşayarak küme düştü.

Milli Takım, gelecek sene UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'nde mücadele edecek.

MACARİSTAN A LİGİ'NE YÜKSELDİ

Milli Takım'ımızı deviren Macaristan, Rusya'nın Sırbistan'a yenilmesiyle birlikte grubu 11 puanla lider tamamladı. Macarlar böylece Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.