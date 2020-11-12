Haberler A Milli Futbol Takımı TFF'den milli takım açıklaması! Corona virüsü...

'den açıklaması! Corona virüsü...

Son dakika... A Milli Takım'ımızın düzenlenen özel karşılaşmada Hırvatistan ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşma sonrası mücadeleye ilk 11'de başlayan Hırvatistan milli takımı kaptanı 'ya karşılaşma sonrası yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrası nasıl bir yol izleneceği merak edilirken konuyla alakalı resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:34 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 01:24
TFF'den milli takım açıklaması! Corona virüsü...

Hırvatistan Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedildi. .

A idari ve teknik heyeti, ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağladı. Bu sabah tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirildi. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecek. Milli takım kafilesi için cumartesi günü de test yapılacak.

İşte yapılan açıklamanın tamamı;

A Milli Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir.

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