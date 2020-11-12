Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı! Corona virüsü testi pozitif çıkan Domagoj Vida ile temas kuranlar için nasıl bir yol izlenmeli?

A Milli Futbol Takımı'mız ile hazırlık yapan Hırvatistan'ta kaptan Domagoj Vida, ilk yarının sonunda oyundan alınmış ve maç sonrası tecrübeli futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hırvat futbolcu ile temas kuran kişiler için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini A Spor'a anlattı.