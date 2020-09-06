Şenol Güneş: Bunun için mi geldik!

A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçını değerlendirdi.

TRT mikrofonlarına konuşan Şenol Güneş'in maç sonu açıklaması şu şekilde:

"KAYBEDİLEN 2 PUAN OLDU"

"İlk maça göre daha olumluyduk. Daha iştahlıydık. Esasında 10 kişi kalana kadar savaşlı dirençli oynadık. Oyundan memnunum. Takım oyunu olarak takımdan memnunum. 10 kişi kaldıktan sonra arayışlara başladık. Sonra rakip gelmeye başladı. Kanatlardan yıkmak istedik. Onda da başarılı olamadık. Bir iki arkaya sızma yaptık ama başarılı olamadık. Bizim için kaybedilen 2 puan oldu."

"OYUN BİZE GELDİ AMA..."

"Zeki'nin ufak bir gerginliği oldu kasıkta. Onun dışında sakatlık yok. Bu da önemli. Oyuncular hem kulüpler, hem bizimkiler için önemli. Okay'ı veya Efecan'ı oyuna alma durumu olamadı. Hücumda aksiyon almak istedik. Hedeflerimizi anlattık. Maçları kazanmak için sahaya çıktık. İlk maç düşündüğümüzün dışında hayal kırıklığı oldu. Kazanabilirdik. Oyun bize geldi ama sonuç alamadık. 45 dakika 10 kişilerdi. Pozisyonlar bulabilirdik. Tempoyla rakibi hataya zorlayabilirdik. Onlarda daha dirençli oynadılar."

"OYUNCULARI YIPRATMAMAYA ÇALIŞTIK"

"Yarınların ne olacağı belli değil. Şu an oynattığımız oyuncu grubunu pandemi döneminde üst üste oynatabilir kulüpleri. Oyuncuları yıpratmamaya çalıştık. Bizim kaybımız Macaristan maçı. Ekim ayında 3 tane maçımız var. Almanya hazırlık maçı ve Sırbistan ile Rusya maçları. Cengiz mesela, 2-3 idmanla oyuna aldık. Becerisiyle gol atabiliriz diye düşündük. Daha tempo olarak kendini bulamadı. Aynı şekilde yine kenardan gelen oyunculardan bazıları da öyle oldu."

"DAHA FAZLA POZİSYON BULMALIYDIK"

"Takımlarında idman yapıp oynamayan oyuncuların durumunu bilemiyoruz. Ekimde maç oynayarak gelecekler. Tercihlerimizi ona göre yaparız. Hücumda varyasyonlar yapamadık. Enes'i de oynatmayabilirdim. O da 2-3 idmanla gelmişti. Orkun da olumlu. Ne yaptığını biliyor. Yetenekli oyuncu. Hepsinden memnunum. Niyet olarak tüm takımdan memnunum ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyon bulup gol atmalıydık."

Rajko Miti? Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Güneş, kısa bir açıklama yaparak, "Daha fazla pozisyon üretmemek eksiydi, onun dışında memnunum. Takım iyi niyetle çalıştı. Beraberliğe üzülüyoruz tabii ki, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. 11'e 11'de bu kadar iştahlıyken, rakip 10 kişi kalınca o golü bulmalıydık, bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı" ifadelerini kullandı.

BUNUN İÇİN Mİ GELDİK!

Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında soru sorulmaması üzerine: "Bunun için mi geldik!" dedi.