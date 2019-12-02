Lucescu kehanetinde yanılmadı!
A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, EURO 2020 kura çekimi öncesinde Türkiye ile ilgili bir kehanette bulundu. Tecrübeli teknik adam Ay-Yıldızlı ekibin maçlarını Bakü'de oynayacağını söyledi ve bu tahmininde de yanılmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'ten önce A Milli Takımımızın başında yer alan Mircea Lucescu, EURO 2020 kura çekimi öncesinde basın mensuplarına kura hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Rumen teknik adam, Ay-Yıldızlı takımımızın maçlarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacağını tahmin etti.
Deneyimli teknik adam bu kehanetinde yanılmadı. Çekilen kuralar sonrası A Milliler eşleştiği İsviçre ve Galler maçlarını Bakü'de oynayacak.
- 02.12.2019
- Güncelleme: 02.12.2019 10:08
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