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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Lucescu kehanetinde yanılmadı!

Lucescu kehanetinde yanılmadı!

A Milli Takımımızın eski teknik direktörü , EURO 2020 kura çekimi öncesinde ile ilgili bir kehanette bulundu. Tecrübeli teknik adam Ay-Yıldızlı ekibin maçlarını Bakü'de oynayacağını söyledi ve bu tahmininde de yanılmadı.

Teknik direktör 'ten önce A Milli Takımımızın başında yer alan , EURO 2020 kura çekimi öncesinde basın mensuplarına kura hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rumen teknik adam, Ay-Yıldızlı takımımızın maçlarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacağını tahmin etti.

Deneyimli teknik adam bu kehanetinde yanılmadı. Çekilen kuralar sonrası A Milliler eşleştiği İsviçre ve Galler maçlarını Bakü'de oynayacak.

  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 10:08
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