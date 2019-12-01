A Milli Takımı böyle gördüler: Demirden defans ve sayısız yetenek... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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A Milli Takımı böyle gördüler: Demirden defans ve sayısız yetenek...

A Milli Futbol Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen EURO 2020 kura çekiminde İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düştü. Eşleştiğimiz ülkelerin basını, kurayı böyle gördü. İşte o haberler...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

1 Aralık 2019 Pazar 09:26 Güncelleme: 01.12.2019 09:31
A Milli Takımı böyle gördüler: Demirden defans ve sayısız yetenek...

EURO 2020'nin heyecanla beklenen kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

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A Milli Takımı böyle gördüler: Demirden defans ve sayısız yetenek...

Ay-yıldızlı takım, turnuvanın açılış maçını Roma'da İtalya'ya karşı oynayacak ardından diğer iki müsabaka için Bakü'ye gidecek.

A Milli Takımı böyle gördüler: Demirden defans ve sayısız yetenek...

A Grubu'nda eşleştiğimiz rakip ülkelerin basınları kura çekimini manşetlerine taşıdı. İşte zorlu eşleşmelerle ilgili o haberler...

A Milli Takımı böyle gördüler: Demirden defans ve sayısız yetenek...

Vocegiallorossa (İtalya): İtalya'ya karşı Cengiz'e güvenebiliriz

Site A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Cengiz Ünder'le ilgili sözlerine yer verdi. Güneş İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce İtalya evinde oynayacak. Bizim de İtalya'da oynayan Cengiz Ünder gibi bir oyuncumuz var. İtalya futbol ülkesi, büyük bir kültürleri var. Biz de teknik oynamayı seven bir takımız. Bence iyi bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımı böyle gördüler: Demirden defans ve sayısız yetenek...

Tuttomercatoweb (İtalya): Gardi Türkiye'yi anlattı: Demirden defans ve sayısız yetenek

İtalyan sitesi, başta Eljif Elmas olmak üzere birçok ismin menajerliğini üstlenen ve Türkiye'yi yakından tanıyan George Gardi ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Gardi, Türkiye'nin defans hattına dikkat çekerken, Abdülkadir Ömür, Güven Yalçın ve Ahmed Kutucu gibi genç yeteneklerin varlığına vurgu yaptı.

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