A Milli Takımı böyle gördüler: Demirden defans ve sayısız yetenek...

Vocegiallorossa (İtalya): İtalya'ya karşı Cengiz'e güvenebiliriz

Site A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Cengiz Ünder'le ilgili sözlerine yer verdi. Güneş İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce İtalya evinde oynayacak. Bizim de İtalya'da oynayan Cengiz Ünder gibi bir oyuncumuz var. İtalya futbol ülkesi, büyük bir kültürleri var. Biz de teknik oynamayı seven bir takımız. Bence iyi bir maç olacak" ifadelerini kullandı.