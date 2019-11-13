Milli Takım EURO 2020 bileti için sahada - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Milli Takım EURO 2020 bileti için sahada

Milli Takım EURO 2020 bileti için sahada

A , (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve 'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

BERABERLİK YETİYOR

A , İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 'na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Grupta puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Puan
1- Türkiye 8 6 1 1 16 3 19
2- Fransa 8 6 1 1 21 5 19
3- İzlanda 8 5 0 3 12 10 15
4- Arnavutluk 8 4 0 4 14 10 12
5- Andorra 8 1 0 7 1 16 3
6- Moldova 8 1 0 7 2 22 3

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: (), (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır ()

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), (), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

  1. 13.11.2019
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