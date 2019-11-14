İşte Türkiye'nin kader anı!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım için bir kader anı yaşandı. 82. dakikada İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda kalemizde gördüğümüz üst üste kafa vuruşlarını önce Merih Demiral çizgiden, ardından da Mert Günok çıkardı. İşte o anlar... (Görüntüler TRT'den alınmıştır)
14 Kasım 2019 Perşembe 22:23
Güncelleme: 14.11.2019 22:23
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda'yı ağırladı.
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Mücadelede 90 dakika gol sesi çıkmadı ve Ay-Yıldızlılar 1 puanı hanesine yazdırdı.
Bitime 1 maç kala İzlanda ile arasında 4 puan farkı koruyan Milliler, EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi.
Türkiye için kader anı ise şüphesiz 82. dakikada yaşandı.
Rakip takımın kullandığı köşe vuruşunda, oyuna 63. dakikada dahil olan Magnusson'un kafa vuruşunu Merih Demiral çizgiden çıkardı.
Pozisyonun devamında bir kafa vuruşu daha gerçekleştiren Magnusson'a bu sefer Mert Günok izin vermedi.
Nefeslerin tutulduğu o anlar, EURO 2020'ye gidebilme yolunda Türkiye için 'kader anı' olarak yorumlandı.