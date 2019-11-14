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14 Kasım 2019, Perşembe
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İşteTürkiye-İzlanda mücadelesinden kareler

EURO 2020 elemeri kapsamında H Grubu'nda A Milli Takım'ımız 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızılılar gruptaki tek mağlubiyetini aldığı İzlanda karşısında çıktığı rövanş mücadelesinden 0-0 berabere kalarak 1 puanla ayrıldı. İşte Türkiye-İzlanda mücadelesinden kareler.

14 Kasım 2019 Perşembe 21:57 Güncelleme: 14.11.2019 22:04
İşteTürkiye-İzlanda mücadelesinden kareler

EURO 2020 Elemeleri kapsamında H Grubu'nda A Mili Takım'ımız İzlanda ile karşı karşıya geldi.

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İşteTürkiye-İzlanda mücadelesinden kareler

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken Milli Takım'ımız karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

İşteTürkiye-İzlanda mücadelesinden kareler

Bu skorla milliler gruptaki puanını 20'ye yükseltmeyi başardı.

İşteTürkiye-İzlanda mücadelesinden kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da ABD dönüşü Milli Takım'ı yalnız bırakmayarak stada geldi.

İşteTürkiye-İzlanda mücadelesinden kareler

İŞTE TÜRKİYE-İZLANDA MAÇINDAN KARELER...

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