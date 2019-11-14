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14 Kasım 2019, Perşembe
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İşte Milliler'in grubunda puan durumu!

EURO 2020 kapsamında H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımız, İzlanda ile karşı karşıya geldi. Gruptaki 9. maçına çıkan millilerimiz, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak puanını 20'ye yükseltti. Grubun diğer maçlarında ise saat 22.45'te Arnavutluk-Andorra ile Fransa ise Moldova ile karşılaşacak. İşte A Milli Takım'ımızın grubunda güncel puan durumu.

14 Kasım 2019 Perşembe 21:56 Güncelleme: 14.11.2019 21:56
İşte Milliler'in grubunda puan durumu!
İşte Milliler'in grubunda puan durumu!

EURO 2020 Elemeleri H Grubun'da A Milli Futbol Takım'ımız 9. maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi.

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İşte Milliler'in grubunda puan durumu!
İşte Milliler'in grubunda puan durumu!

Ay-Yıldızlılar mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak puanını 20'ye yükseltmeyi başardı.

İşte Milliler'in grubunda puan durumu!
İşte Milliler'in grubunda puan durumu!

Grubun diğer mücadelelerinde ise saat 21.45'te Arnavutluk Andorra'yı, Fransa ise Moldova'yı konuk edecek.

İşte Milliler'in grubunda puan durumu!
İşte Milliler'in grubunda puan durumu!

İŞTE H GRUBUNDA GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Milliler'in grubunda puan durumu!
İşte Milliler'in grubunda puan durumu!

1) TÜRKİYE - 20 PUAN

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