İşte Milliler'in grubunda puan durumu!

EURO 2020 kapsamında H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımız, İzlanda ile karşı karşıya geldi. Gruptaki 9. maçına çıkan millilerimiz, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak puanını 20'ye yükseltti. Grubun diğer maçlarında ise saat 22.45'te Arnavutluk-Andorra ile Fransa ise Moldova ile karşılaşacak. İşte A Milli Takım'ımızın grubunda güncel puan durumu.