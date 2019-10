Futbol otoriteleri milli takımı değerlendirdi! 'Dimdik ayaktayız'

Şenol Güneş önderliğindeki milliler tarih yazıyor. H Grubu lideriyiz. İzlanda maçından bir puan bile alsak EURO 2020'ye gidiyoruz.



ZEKİ UZUNDURUKAN: Milli Takım'da şu anda başarı ile birlikte huzur, mutluluk, kenetlenme var. Yıldırım Demirören, Lucescu öncesi Şenol Güneş'i istemişti ama Fikret Orman kabul etmemişti. Eğer o zaman Şenol hoca gelmiş olsaydı biz Rusya'daki Dünya Kupası'na da giderdik.

Niye? Biz daha önce her maç öncesi prim haberi yapardık. Futbolcu milli forma yerine para aşkıyla gidiyordu Milli Takım'a. Ama paranın gücü bir yere kadar. Şimdi baktığımızda tek kelime prim konuşulmuyor.



Şenol Güneş ile yaptığım röportajda şunu söylemişti: 'Biz EURO 2020'ye gidersek elbette ki bir ödül olacak ama hiçbir futbolcumuzdan bir talep gelmedi.' Hepsi yürekleriyle oynuyor. Bu Milli Takım ile gurur duymayacağız da neyle duyacağız.

ERMAN TOROĞLU: Şenol Güneş hem Milli Takım hem kulüp takımlarındaki tecrübesi ile artık son evresini yaşıyor. Yani tam olgunlaşmış durumda. Milli Takım, Fatih Terim döneminde çok sıkıntı çekti. Bu devir daha evvel başladı. Ne zaman başladı? Güneş'in dünya üçüncülüğü alan takımın futbolcularının uçakta Haluk Ulusoy ile yaptığı cip pazarlığı ile başladı. Milli değerleri bazı futbolcular paraya döktüler ve o gün başlayan bu olaylar Terim döneminde yine prim kavgaları, kamplarda sabah 6'lara kadar oynanan kumar olayları ve en sonunda da uçakta bir gazetecinin dövülmesine kadar uzadı.

Bu ahlakla kurulan Milli Takım'ın benim Milli Takımım olmadığını ben de söyledim, kamuoyunda çok sayıda insan da söyledi. Ammaaaaa.

Fransa maçında Merih Demiral'in yere düşen formayı alıp öpmesi beni çok duygulandırdı.

Çocuk bunu sentetik yapmadı.



Doğal yaptı. Çocukken bize şunu öğrettiler.

Ekmek yere düşerse günah, alıp öpecektik, bayrağımızı öpecektik. Bu zihniyetteki futbolculardan kurulu takım benim Milli Takımım oldu. 'Bu takım benim Milli Takımım' diye haykırabiliyorum.

REHA KAPSAL: Eski Milli Takım'ın çok yıprandığını düşünüyorum. Saha içinden daha çok saha dışı konuşulan bir takım haline gelmişti. Geçmiş dönemde Milli Takım'ın hangi gün ve hangi saatte çoğu insan ilgilenmiyordu.

İnsanlar soğumuştu.



Milli ruh yoktu. Bu olmayınca güçlü kuvvetli bir takımdan bahsedemeyiz.

Şimdi sahada milli ruhu temsil eden, daha güçlü, kararlı, öz güvenli ve birlik içinde hareket eden bir takım var. Bayrak için, ülke için, insanları mutlu etmek için limitlerini zorlayarak sahada gösterdikleri tutumları, davranışları, topluma ve bayrağa saygılarını görüyoruz futbolcularımızın.

Biz bu gruptan çıkamayabilirdik ve insanlar bu mücadeleyi gördükten sonra hiçbir şey demezdi. Milli ruhla gelen 'Koşulsuz, yalnız göğsündeki o bayrak için sahada yer alan çok karakterli bir topluluk var. Bu değişim çok önemli.



SERKAN KORKMAZ: An itibarıyla başta Şenol Güneş olmak üzere son iki maça grup lideri olarak giren Milli Takımızın her bir ferdi Türk halkı için birer kahramandır. EURO 2016'daki antipatik prim tartışmaları, Lucescu dönemindeki tuhaf, sönük ve iddiasız takımların halkımızla bağı son derece zayıftı. Paris'te sahaya çıkan 11'imizde bir kişi hariç hepsi altyapısını Türkiye'de edinmiş oyunculardı.

Ne gariptir ki; Zeki ve Çağlar hiç Süper Lig maçı oynamadan, Merih'se Alanya formasıyla sadece 16 Süper Lig maçıyla Avrupa'da önemli takımların yolunu tuttu. Kulüplerimizdeki izleme komiteleri, transfer komiteleri kadar çalışkan değil

Barış Pınarı harekatı nedeniyle birkaç ülke hariç herkes bize cephe almışken, ay-yıldızlılarımızın bu başarısının anlamı nedir?



ZEKİ UZUNDURUKAN: Kahraman Mehmetçiklerimizin morale ihtiyacı var. Onlar zaten çok güçlüler, cesurlar ve katıldıkları bütün harekatlarda her zorluğun üstesinden kolayca geliyorlar.



Milli Takım'ın başarısı bütün ülke genelinde bir sinerji, birliktelik yaratıyor. Birlikten kuvvet doğuyor.

Bizim kutsal değerlerimiz var; vatan, millet, bayrak gibi...

Bunlar bölünemez, parçalanamaz.



Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını bir kez daha görüyoruz.

Şenol Güneş de Trump ve Macron'a gerekli cevabı verdi.

Onlar dünyayı yönetiyor. Bazı ülkelerin başına terörü musallat ediyorlar, bizim ülkemize olduğu gibi. Sınırlarımızı güvence altına alacağız, buna mecburuz. Türkiye güçlendikçe tepemize binmeye, bizi zayıf düşürmeye çalışıyorlar. Çünkü dünyanın en önemli yerinde yer alıyoruz.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir liderlik örneği gösterdi. Bizimle olmayan herkese gerekli cevabı verdi. Biz de Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlendik.



REHA KAPSAL: Ülkemizin, Mehmetçik'in ve güvenlik güçlerimizin böyle bir morale ihtiyacı vardı. Şehitlerimiz var.

Özellikle rahmetli olan insanların ailelerinin yüreğine bir nebze de olsa su serptiyse millilerimiz demek ki güzel bir iş yaptılar. Böyle hassas dönemlerde milli şuurla hareket eden bir ülkeyiz. Milli Takım oyuncularının başarılı sonuçlar alması ülkemizin bütünlüğünü daha fazla artırıyor şüphesiz.

Ülkemiz böyle dönemlerden çok geçti ve hep dimdik ayakta kaldık.



SERKAN KORKMAZ: Futbolda ve diğer branşlarda yakaladığımız başarılar ülkece bir arada sevinme alışkanlığımızın pekişmesini sağlarken, ortak kaderi paylaşan insanlar olduğumuza dikkat çekiyor. Mehmetçik sınır ötesinde bizim için terörle mücadele ederken gelen tüm sportif başarılar ülkece dik duruşumuza katkı sağlıyor ve Mehmetçiklere.





Fransızlar hafta boyu her türlü çirkinliği yaptı. Gözlerini korkutmuşuz

HOROZ DEGİL KORKAK TAVUK





Fransız TV'si gol sevincimizi asker selamı vererek kutlayan futbolcularımızı göstermeyerek büyük bir skandala imza attı. Ayrıca asker selamı veren millilerimizi UEFA'ya şikayet etti, yaptırım talep etti.



ZEKİ UZUNDURUKAN: Fransızlar hafta boyu her türlü çirkinliği yaptı. Gazeteler, TV programları 'maç oynamayalım ve UEFA bize 3 puan versinler' bile dediler.

Lakapları Horoz ama ben artık onlara korkak tavuklar diyeceğim. Ciddi anlamda onların gözünü korkutmuşuz. Asker selamı çok şık bir harekettir.

Tribünleri tahrik etmedikten sonra istediğin gibi sevinebilirsin. Fransız TV'sinin yaptığı terbiyesizlik, kıskançlıktır.



REHA KAPSAL: En büyük ırkçılık yapılan yer Avrupa. Siyahi oyunculara neler yapılıyor? Farklı ülkelerden gelenlere neler yapıldığını görüyoruz. Bizde hiç böyle bir şey yok. Ben farklı din, dil, ırktan gelen futbolcularla oynadım ve hatta onların hocalığını da yaptım. Böyle bir şeye hiç rastlamadım bizde. Baktığımızda demokrasi ve özgürlükten bahsediyorlar.



Asker selamı bu operasyondan sonra başlamış gibi bir algı oluşturuyorlar. Ama bu yeni değil ki. Daha önce de birçok futbolcu asker selamı veriyordu. Bu bizim geleneklerimizde var. Avrupa bize farklı baktığından ne yapsan kötü algılarlar. Golden sonra hiç sevinmesek de bu kez de 'Sevinmediler bak mesaj veriyorlar' derler. Bunların bizi hırslandırması lazım, yalnız futbolda değil her alanda daha çok gelişmeliyiz.



ERMAN TOROĞLU: Bizim bizden başka dostumuz yok o kesin. Fransızlar yıllar önce Hatay'ı almak için neler yaptılar. Atatürk, hastalığından dolayı ölümü çok yaklaşmışken Hatay'a gitti 'Hadi sıkıyorsa gelin alın' dedi. Ve alamadılar. Hatay ve Güneydoğu illerimiz için ağızlarının suyu akıyor. Bunun sebebi bir petroldür, iki sudur, Fırat'tır. Enerji olarak petrola rakip bir şeyler bulunacaktır, zaten bulundu da.

Ama suya alternatif bulunabilecek bir şey yok arkadaşlar. Aslında şu anda yapılan savaşlar su savaşlarıdır.



SERKAN KORKMAZ: Bu ezik ve zavallı tutumdan ne medet umuyorlar bilmiyorum ama ellerinin boş döneceğinden eminim. Sanki iki ülke savaşta ve bir ülkeninin tarafını tutuyor gibiler. Yıllardır kucak açtıkları, besledikleri ve kolladıkları teröristlere yaptıkları yardımların itirafıdır bu tutum. Utanıp, sıkılıp, yerin dibine geçeceklerine oluşturdukları yalan algı zemini üzerinde son debelenişleri. Dünya artık onların söylediği yalanların, bu coğrafyadaki çıkarları doğrultusunda işledikleri insanlık suçlarının her geçen gün daha çok idrakine varıyor.