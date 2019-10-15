"Merih'i izlerken gözlerimden yaş aktı"
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve milli takımda gösterdiği performansla göz dolduran Merih Demiral'ın ilk hocası Çetin Yıldız, başarılı stoper ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Çetin Yıldız'ın Merih Demiral ile ilgili söylediği sözler şu şekilde:
"Merih her zaman hırslı bir çocuktu. Hatta forvet olmak, çok gol atmak isterdi. Arkadaşlarını her zaman ateşleyen bir çocuktu. Tabii bu onun geleceğiyle ilgili bize veri verdi. Forvet oynarken yeteneklerine bakarak forvet mevkisine çektik ve başarılı olduğunu gördük. Merih her zaman takımda lider konumdaydı. Juventus'a giderken beni ziyaret etti, helalliğimi aldı, arkadaşlarıya görüştü. Çok vefalı bir çocuk. Milli ve manevi duygularını çok yoğun bir şekilde yaşayan çocuk. Özellikle milli maçta formayı alıp öpmesi, bayrağa ve tribünlere selam vermesi bizi gerçekten çok gururlandırdı. Sabah kendisiyle görüştüm. Hatta kendisini beğenip beğenmediğimi sordu. Akşam müsabakayı izlerken gözlerimde yaş aktı. O bizim gururumuz. Merih'te ufak da olsa bir emeğimizin olması bize ayrı bir gurur veriyor."
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