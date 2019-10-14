Merih'ten duygulandıran hareket!
A Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı mücadeleye Juventus forması giyen Merih Demiral adeta damga vurdu. 21 yaşındaki yıldız oyuncu gerek yaptığı müdahaleler gerekse hırsıyla takdir topladı.
A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçın ikinci yarısında son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Merih Demiral'ın hareketi damga vurdu.
Merih Demiral'ın, Fransız rakipleriyle girdiği ikili mücadele sırasında forması yırtıldı. Kenara gelen 21 yaşındaki defans oyuncusu, formasını değiştirdi.
Milli savunma oyuncumuz Merih Demiral, hemen oyuna dönmek isterken, elindeki Milli Takım formasını yanlışlıkla yere düşürdü.
Merih Demiral, Milli Takım formasını yerden alarak üç kez öpüp alına götürdü ve daha sonra üzerine giydi. Merih Demiral'ın bu hareketi özellikle sosyal medyada en çok paylaşılanlardan oldu.
- 15.10.2019
- Güncelleme: 15.10.2019 00:58
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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