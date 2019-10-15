Sosyal medyada Merih Demiral fırtınası! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Sosyal medyada Merih Demiral fırtınası!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen 81. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak gruptan çıkma yolunda önemli bir puanın sahibi oldu. Milli takımın başarılı stoperi Merih Demiral maç boyunca Fransa hücum hattına göz açtırmazken yerinde müdahalelerle yıldızlaştı. Sosyal medyada da Merih Demiral fırtınası esti. İşte o yorumlar...
15 Ekim 2019 Salı 00:24 Güncelleme: 15.10.2019 00:24
Sosyal medyada Merih Demiral fırtınası!

Merih Demiral Fransa karşısındaki savaşçı yapısı ve kritik müdahaleleri ile alkış aldı.

İşte sosyal medyada Merih Demiral fırtınası...

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Sosyal medyada Merih Demiral fırtınası!
Sosyal medyada Merih Demiral fırtınası!
Sosyal medyada Merih Demiral fırtınası!
Sosyal medyada Merih Demiral fırtınası!
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