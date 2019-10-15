İşte Fransa Türkiye maçının Fransız basınında yankıları
Millilerimiz son Dünya Şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 76. dakikasında 1-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 81. dakikada golü bularak 1-1'lik skorla karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı bildi. Mücadelenin son düdüğünün ardından Fransız basınında maçın yankıları duyulmaya başlandı.
15 Ekim 2019 Salı 00:08
Güncelleme: 15.10.2019 00:08
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Euro 2020 elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız, Fransa ile karşı karşıya geldi.
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Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken gol perdesi maç sonuna doğru açıldı.
Mücadelenin 76. dakikasında Olivier Giroud kafa vuruşuyla Fransa takımını öne geçiren golü kaydetti.
Millilerimiz geriye düşmesine rağmen pes etmeyedi ve Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılarak turnuva kapılarını ardına kadar araladı..
Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Fransız basınında mücadelenin yankıları başladı.