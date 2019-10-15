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14 Ekim 2019, Pazartesi
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İşte Fransa Türkiye maçının Fransız basınında yankıları

Millilerimiz son Dünya Şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 76. dakikasında 1-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 81. dakikada golü bularak 1-1'lik skorla karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı bildi. Mücadelenin son düdüğünün ardından Fransız basınında maçın yankıları duyulmaya başlandı.

15 Ekim 2019 Salı 00:08 Güncelleme: 15.10.2019 00:08
İşte Fransa Türkiye maçının Fransız basınında yankıları

Euro 2020 elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız, Fransa ile karşı karşıya geldi.

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İşte Fransa Türkiye maçının Fransız basınında yankıları

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken gol perdesi maç sonuna doğru açıldı.

İşte Fransa Türkiye maçının Fransız basınında yankıları

Mücadelenin 76. dakikasında Olivier Giroud kafa vuruşuyla Fransa takımını öne geçiren golü kaydetti.

İşte Fransa Türkiye maçının Fransız basınında yankıları

Millilerimiz geriye düşmesine rağmen pes etmeyedi ve Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılarak turnuva kapılarını ardına kadar araladı..

İşte Fransa Türkiye maçının Fransız basınında yankıları

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Fransız basınında mücadelenin yankıları başladı.

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