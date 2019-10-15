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15 Ekim 2019, Salı
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'den kararı! Asker selamı...

Schalke'den Ozan Kabak kararı! Asker selamı...

'nin Arnavutluk ve karşısında attığı gollerden sonra verdiği asker selamı Avrupa'da yankı uyandırmaya devam ediyor. Millilerimizin Mehmetçik'e verdiği selamın fotoğrafını beğenen Enver Cenk Şahin kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılmıştı. , ve da küstah yorumlara hedef olurken son olarak 'ın formasını giydiği 04 takımı konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

04, A Milli Takımımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize yolladığı selamın Avrupa'da tepki görmesinin ardından ile ilgili bir açıklama yaptı.

Schalke'nin Kicker'e yaptığı açıklamasında, Arnavutluk ve maçı sonrasında asker selamı yapan Ozan Kabak ile konuşulacağı ve bunu yapmaması isteneceği belirtilirken, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, 'de yaşanan olaylarla ilgili sempolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

Sakatlıktan yeni dönen Ozan Kabak, Arnavutluk ve Fransa maçlarında yedek kulübesinde yer almıştı.


  1. 15.10.2019
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