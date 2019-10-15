Son dakika: UEFA'dan Fransa - Türkiye maçına soruşturma! Asker selamı... - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Son dakika: 'dan - maçına ! Asker selamı...

Son dakika: UEFA'dan Fransa - Türkiye maçına soruşturma! Asker selamı...

Son dakika haberine göre; , ve 'nın başvurusu üzerine -Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A 'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle başlattı.

, ve 'nın başvurusu üzerine Fransa- maçında A 'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

Türkiye 1-0 Arnavutluk | MAÇ ÖZETİ

  1. 15.10.2019
  2. Güncelleme: 15.10.2019 16:37
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