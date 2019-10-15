Son dakika: UEFA'dan Fransa - Türkiye maçına soruşturma! Asker selamı...
Son dakika haberine göre; UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.
UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.
Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.
Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.
- 15.10.2019
- Güncelleme: 15.10.2019 16:37
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merih demiral helal be
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Neco Şenol hoca BJK den sonra da milli takımda puan rekoru kırdı
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
Son dakika: UEFA'dan Fransa - Türkiye maçına soruşturma! Asker selamı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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