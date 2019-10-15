İşte iki yüzlü Avrupa! Griezmann da asker selamı vermişti
A Milli Takımımız, dün akşam Stade de France'te son dünya şampiyonu Fransa'yla berabere kaldı ve 19 puana yükselerek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Ay-Yıldızlılarımızın, bu başarasını hazmedemeyenler ise ne yapacaklarını şaşırdı.
ASKER SELAMI NEDENİYLE UEFA'YA ŞİKAYET ETMEYE KALKTILAR
Yenilgiyi hazmedemeyenlerin başında ise Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu geliyor. Maracineanu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Millilerimizin, golden sonra verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'yı ülkemize yaptırımda bulunmaya çağırdı. Fransız Bakan, asker selamının sporun ruhuna aykırı olduğunu belirterek, "UEFA'dan yaptırım talep ediyorum" dedi.
GRİEZMANN DA ASKER SELAMI VERMİŞTİ
Asker selamı veren futbolcularımızdan rahatsız olan, hatta gol sevincimizi yayınlamayan Fransızlar, Griezmann'ın yaptığı hareketi ise görmezden geldi. Fransa'nın dünyaca ünlü futbolcusu Griezmann, 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermiş fakat bu hareketi Avrupa basını yadırgamamıştı!
- 15.10.2019
- Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri
- Fransa tribünlerinde skandal pankart! UEFA'dan ceza...
- Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriç...
- İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı
- Fransız muhabir neye uğradığını şaşırdı! Şenol Güneş'ten Trump ve Macron yanıtı
-
Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç durmuyor!
Toplam 1
Yorum
merih demiral helal be
-
Paris'te milli maç coşkusu
Toplam 1
Yorum
Neco Şenol hoca BJK den sonra da milli takımda puan rekoru kırdı
-
Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
İşte iki yüzlü Avrupa! Griezmann da asker selamı vermişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.