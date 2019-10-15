Juventus taraftarından Merih Demiral'a skandal tepki! Kampanya başlattılar

A Milli Futbol Takımımız Fransa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek EURO 2020 yolunda çok önemli bir puanın sahibi oldu. Juventus taraftarları golden sonra ve maçın ardından asker selamı veren Merih Demiral'a sosyal medyadan küstah tepkiler gösterdi. İtalyanlar, Merih Demiral'ın kulüpten ayrılmasını istedi.