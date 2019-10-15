Juventus taraftarından Merih Demiral'a skandal tepki! Kampanya başlattılar

A Milli Futbol Takımımız Fransa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek EURO 2020 yolunda çok önemli bir puanın sahibi oldu. Juventus taraftarları golden sonra ve maçın ardından asker selamı veren Merih Demiral'a sosyal medyadan küstah tepkiler gösterdi. İtalyanlar, Merih Demiral'ın kulüpten ayrılmasını istedi.
15 Ekim 2019 Salı 19:07
Güncelleme: 15.10.2019 19:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Avrupa'nın Türkiye hazımsızlığı devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Millilerimizin Fransa maçındaki attığı golden sonraki asker selamı İtalyan taraftarları rahatsız etti.
Fransa karşısında adeta duvar ören ve Horozlar'a nefes aldırmayan yıldız futbolcumuz Merih Demiral'aJuventus taraftarı tepki gösterdi.
Juventus'tan ayrılacak mı?
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine Juventus taraftarları siyasi görüşleri nedeniyle Merih Demiral'ın kulüpten gönderilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.
Twitter'da "DemiralOut" etiketiyle paylaşımlar yapan bazı Juventus taraftarları, asker selamından dolayı milli futbolcumuzu hedef aldı.