Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asker selamı açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın asker selamı nedeniyle başlattığı soruşturmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "UEFA'nın asker selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın Türkiye'ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, "Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA'nın, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann'ın, Macron ile ilgili şeyde böyle bir şeyi oldu, Griezmann'a bir şey mi yaptılar? Herhangi bir şey verdiler mi" ifadelerini kullandı.
"BU NOKTAYA GELMİŞ BİR TAKIMA HERHANGİ OLUMSUZ BİR YAKLAŞIM OLMAZ"
Milli takımın, milli bir bakışı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu milli bakışı da oradaki tüm seyircileriyle paylaşıyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz" diye konuştu.
UEFA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
"Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranış" olarak nitelendiren ve Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa karşısında oynanan karşılaşmalarda Türkiye milli takım oyuncularının 'Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranışlarından dolayı' disiplin soruşturması başlatmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır."
- 16.10.2019
- Güncelleme: 16.10.2019 15:21
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İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası
Toplam 1
Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
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Soccer Physics
Toplam 51
Yorum
emir oyun çok güzel
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Çebi sahaya indi
Toplam 2
Yorum
1903 SENDEN TEK ISTEGIMIZ BESIKTAS'I BATIRANLARDAN HESAP SOR.
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