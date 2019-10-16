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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Başkan 'dan asker selamı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asker selamı açıklaması

Başkan , 'nın asker selamı nedeniyle başlattığı soruşturmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "UEFA'nın asker selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum" dedi.

Başkan , 'nın Türkiye'ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, "Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nin grup toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA'nın, A futbolcularının Arnavutluk ve maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann'ın, Macron ile ilgili şeyde böyle bir şeyi oldu, Griezmann'a bir şey mi yaptılar? Herhangi bir şey verdiler mi" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması

"BU NOKTAYA GELMİŞ BİR TAKIMA HERHANGİ OLUMSUZ BİR YAKLAŞIM OLMAZ"

Milli takımın, milli bir bakışı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu milli bakışı da oradaki tüm seyircileriyle paylaşıyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz" diye konuştu.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

"Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranış" olarak nitelendiren ve Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa karşısında oynanan karşılaşmalarda Türkiye milli takım oyuncularının 'Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranışlarından dolayı' disiplin soruşturması başlatmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır."

  1. 16.10.2019
  2. Güncelleme: 16.10.2019 15:21
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