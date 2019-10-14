İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i!

Milli Takımımız bu gece Paris'te Fransa ile oynuyor. Tarihi maçı kazanırsak EURO 2020'yi büyük ölçüde garantiliyoruz. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş final niteliğindeki maç için ilk 11'ini netleştirdi. İşte Güneş'in Fransa ilk 11'i...
14 Ekim 2019 Pazartesi 07:07
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Milli Takımımız EURO 2020 yolunda önemli bir sınav olan Fransa deplasmanına çıkıyor.
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21.45'te başlayacak maç Paris'te Stade de France'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Mücadeleyi Alman Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.
576. SINAV AMillilerimiz, 96 yıllık tarihinde 575 müsabaka yaptı. Bunların 220'sini kazanan ay-yıldızlılar, 222 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 133 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
2019'DA 10. MAÇ Ay-yıldızlıekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak.