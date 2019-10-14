İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i!

İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i!

Milli Takımımız bu gece Paris'te Fransa ile oynuyor. Tarihi maçı kazanırsak EURO 2020'yi büyük ölçüde garantiliyoruz. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş final niteliğindeki maç için ilk 11'ini netleştirdi. İşte Güneş'in Fransa ilk 11'i...
14 Ekim 2019 Pazartesi 07:07
İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i!

Milli Takımımız EURO 2020 yolunda önemli bir sınav olan Fransa deplasmanına çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i!

21.45'te başlayacak maç Paris'te Stade de France'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i!

Mücadeleyi Alman Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.

İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i!

576. SINAV
A Millilerimiz, 96 yıllık tarihinde 575 müsabaka yaptı. Bunların 220'sini kazanan ay-yıldızlılar, 222 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 133 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İşte Türkiye'nin Fransa ilk 11'i!

2019'DA 10. MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN