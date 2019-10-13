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İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker selamı...
Türk asıllı Alman futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can, Cenk Tosun'un Arnavutluk'a attığı golün ardından A Milli Takımımızın Asker Selamı verdiği anın fotoğrafını önce beğenip ardından beğeniyi kaldırmalarıyla alakalı Alman basınına skandal açıklamalarda bulundu.
13 Ekim 2019 Pazar 22:51
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup etmişti.
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Gol sonrası Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'lere destek amaçlı Asker Selamı veren milli takımın bu pozu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.
Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı oyuncular İlkay Gündoğan ve Emre Can, bu fotoğrafı önce beğenip ardından da beğenilerini kaldırdılar.
Bu hareketin nedeni merak edilirken, İlkay ve Emre Alman basınına konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Kicker'a konuşan Can, "Ben içeriğinde ne olduğuna dikkat etmeden beğendim. Ben barışçıl bir insanım ve savaşın her türlüsüne karşıyım" ifadelerini kullandı.