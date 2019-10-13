İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker selamı... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker selamı...

İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker selamı...

Türk asıllı Alman futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can, Cenk Tosun'un Arnavutluk'a attığı golün ardından A Milli Takımımızın Asker Selamı verdiği anın fotoğrafını önce beğenip ardından beğeniyi kaldırmalarıyla alakalı Alman basınına skandal açıklamalarda bulundu.
13 Ekim 2019 Pazar 22:51
İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker selamı...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker selamı...

Gol sonrası Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'lere destek amaçlı Asker Selamı veren milli takımın bu pozu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker selamı...

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı oyuncular İlkay Gündoğan ve Emre Can, bu fotoğrafı önce beğenip ardından da beğenilerini kaldırdılar.

İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker selamı...

Bu hareketin nedeni merak edilirken, İlkay ve Emre Alman basınına konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker selamı...

Kicker'a konuşan Can, "Ben içeriğinde ne olduğuna dikkat etmeden beğendim. Ben barışçıl bir insanım ve savaşın her türlüsüne karşıyım" ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN