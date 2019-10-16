Şenol Güneş bir kez daha tarih yazabilir

A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Kalan maçlarda Fransa'nın önünde grubunu lider bitirirse tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası elemelerini lider olarak tamamlayıp finallere katılma hakkı kazanmış olacak.

Şenol Güneş böylece A Milli Takım ile finallere lider olarak giden ilk teknik adam olabilir. Şenol Güneş 2002 yılında Dünya Kupası'nda üçüncülük sonraki sene bu kez Konfederasyon Kupası'nda üçüncülük alıp çok önemli başarılara imza atmıştı.A Milli Takım tarihinde eleme gruplarında en yüksek puan ortalaması Euro 2020 ve Euro 2004 elemelerinde yakalandı. İki eleme grubu performansına da Şenol Güneş imza attı. İngiltere ile mücadele etmiş ve 8 maçta 19 puan alıp averajla 2.sırada kalmıştı. Euro 2020 elemelerinde ise 8 maçta 19 puan alan Türkiye finallere büyük ihtimal katılacak ancak lider olarak gitme ve puan olarak en iyi performansını gösterme şansına sahip. A Milli Takım daha önce elemelere hep 2.sırada doğrudan, 2.sıradan play-off oynayarak ya da en iyi 3. takım olarak gitmişti.

3. HOCA GÜNEŞ OLACAK

Tarihinde 4 kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, bu sevinci 2 farklı teknik adam yönetiminde yaşadı. Milliler, 1996, 2008 ve 2016 Avrupa şampiyonalarına Fatih Terim, 2000 Avrupa Şampiyonası'na ise Mustafa Denizli yönetiminde katılmıştı.