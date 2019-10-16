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16 Ekim 2019, Çarşamba
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bir kez daha tarih yazabilir

Şenol Güneş bir kez daha tarih yazabilir

A Milli Futbol Takımı, elemelerinde ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. İkili averaj olarak rakibine üstünlük kuran A eğer kalan iki maçı İzlanda ve Andorra mücadelelerini kazanırsa ülke tarihine önemli bir başarı eklemiş olacak.

A Milli Futbol Takımı, elemelerinde ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Kalan maçlarda Fransa'nın önünde grubunu lider bitirirse tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası ya da elemelerini lider olarak tamamlayıp finallere katılma hakkı kazanmış olacak.

böylece A ile finallere lider olarak giden ilk teknik adam olabilir. Şenol Güneş 2002 yılında Dünya Kupası'nda üçüncülük sonraki sene bu kez Konfederasyon Kupası'nda üçüncülük alıp çok önemli başarılara imza atmıştı.

A Milli Takım tarihinde eleme gruplarında en yüksek puan ortalaması Euro 2020 ve Euro 2004 elemelerinde yakalandı. İki eleme grubu performansına da Şenol Güneş imza attı. ile mücadele etmiş ve 8 maçta 19 puan alıp averajla 2.sırada kalmıştı. Euro 2020 elemelerinde ise 8 maçta 19 puan alan finallere büyük ihtimal katılacak ancak lider olarak gitme ve puan olarak en iyi performansını gösterme şansına sahip. A Milli Takım daha önce elemelere hep 2.sırada doğrudan, 2.sıradan play-off oynayarak ya da en iyi 3. takım olarak gitmişti.

3. HOCA GÜNEŞ OLACAK
Tarihinde 4 kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, bu sevinci 2 farklı teknik adam yönetiminde yaşadı. Milliler, 1996, 2008 ve 2016 , 2000 Avrupa Şampiyonası'na ise yönetiminde katılmıştı.

  1. 16.10.2019
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