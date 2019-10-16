Didier Deschamps A Milli Takım'ı tebrik etti
A Milli Takım'ın Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrası teknik direktör Didier Deschamps'ın soyunma odasına gelerek ay-yıldızlı ekibi tebrik ettiği ortaya çıktı.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Fransa ile oynadığımız ve 1-1 berabere kalarak grup liderliğini sürdürdüğümüz maç sonrası teknik direktör Didier Deschamps'tan anlamlı bir hareket geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre soyunma odamıza inerek ay-yıldızlı oyuncular için övgü dolu ifadeler kullanan Fransız çalıştırıcının, "Çok iyi ve çok özel bir takımsınız. Grupta bulunduğunuz yer kesinlikle tesadüf değil. Evet, kadro genç ama yakın gelecekte çok daha iyi işler başarabilecek bir takımınız var. En önemlisi de zor gol yiyen bir ekipsiniz" dediği öğrenildi.
- 16.10.2019
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tutkun61 Aferin oğlum
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