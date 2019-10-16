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16 Ekim 2019, Çarşamba
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A Milli Takım'ı tebrik etti

Didier Deschamps A Milli Takım'ı tebrik etti

A Milli Takım'ın ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrası teknik direktör 'ın soyunma odasına gelerek ay-yıldızlı ekibi tebrik ettiği ortaya çıktı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında ile oynadığımız ve 1-1 berabere kalarak grup liderliğini sürdürdüğümüz maç sonrası teknik direktör 'tan anlamlı bir hareket geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre soyunma odamıza inerek ay-yıldızlı oyuncular için övgü dolu ifadeler kullanan Fransız çalıştırıcının, "Çok iyi ve çok özel bir takımsınız. Grupta bulunduğunuz yer kesinlikle tesadüf değil. Evet, kadro genç ama yakın gelecekte çok daha iyi işler başarabilecek bir takımınız var. En önemlisi de zor gol yiyen bir ekipsiniz" dediği öğrenildi.

  1. 16.10.2019
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