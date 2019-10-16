İtalya'dan UEFA'ya skandal İstanbul mektubu

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmıştı. UEFA, futbolcuların "provokatif politik davranışları" sebebiyle Türkiye - Arnavutluk ve Türkiye - Fransa maçları hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından UEFA'ya skandal bir başvuru daha yapıldı. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İstanbul ile ilgili UEFA'ya skandal bir mektup yazdı. İşte mektubun içeriği...

16 Ekim 2019 Çarşamba 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





