İtalya'dan UEFA'ya skandal İstanbul mektubu

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmıştı. UEFA, futbolcuların "provokatif politik davranışları" sebebiyle Türkiye - Arnavutluk ve Türkiye - Fransa maçları hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından UEFA'ya skandal bir başvuru daha yapıldı. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İstanbul ile ilgili UEFA'ya skandal bir mektup yazdı. İşte mektubun içeriği...
16 Ekim 2019 Çarşamba 07:31
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UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.
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Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.
Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.
UEFA'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Etik ve Disiplin müfettişliği futbolcuların "provokatif politik davranış" hareketinden ötürü Türkiye - Arnavutluk ve Türkiye Fransa maçları hakkında disiplin soruşturması başlatmıştır. İnceleme sonunda gerekli bilgiler verilecektir."
Bu gelişmelerin ardından İtalya Spor Bakanı VincenzoSpadafora UEFA'ya skandal bir mektup yazdı.