Nihat Kahveci: UEFA'nın yaptığına tek kelime ile gülüyorum - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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: 'nın yaptığına tek kelime ile gülüyorum

Nihat Kahveci: UEFA'nın yaptığına tek kelime ile gülüyorum

Eski milli futbolcu , Türk Milli Takımın bulduğu gol sonrası futbolcuların vermesi nedeniyle 'nın başlattığı soruşturmadan bir şey çıkmayacağını söyledi. "UEFA'nın yaptığına tek kelime ile gülüyorum diyen Kahveci, "Sonuçta haklı bir sevincimiz" diye konuştu.

Eski Milli futbolcular Rüştü Reçber ve , Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan 3'ncü Kitap Fuarına katıldı. Yayınevlerinin stantlarını ziyaret eden milli futbolcular daha sonra futbol söyleşisine katıldı.

Milli futbolcular sözlerine Barış Pınarına Harekatı'na destek açıklamasıyla başladı. Futbolculuk yaşamlarındaki anılarını anlatan eski milli futbolcular dün 'da oynanan ve 1-1 sona eren A Milli Takım maçı için de millilerin başarılı bir performans ortaya koyduğunu söylediler.

Milli futbolculardan Nihat Kahveci, dün Fransa maçında Milli Takımın bulduğu gol sonrası futbolcuların vermesi nedeniyle 'nın başlattığı soruşturmadan bir şey çıkmayacağını söyledi.

"UEFA'nın yaptığına tek kelime ile gülüyorum" diyen Kahveci, "Sonuçta milli takımımızın aldığı sonuçtan dolayı tebrik ediyorum. Bizim takımımızın Avrupa kupasında, dünya kupasında olması gerekiyor. Bunu hak ediyoruz. Çok önemli maçlar oynadık ve önemli galibiyetler kazandık. 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Dün de son Dünya şampiyonu Fransa ile karşılaştık. Onlara karşı başa baş oyun sergiledik. Bütün oyuncularımızı arzularından, mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Çünkü öyle bir zamanda ihtiyacımız olan puan ve puanlardı. Nasıl bir ve beraber olduğumuzu herkese gösterdiler. Avrupa'nın göbeğinde Paris'te asker selamını Mehmetçiğimize yolladılar. UEFA soruşturacakmış, oradan bir şey çıkmaz. Sonuçta haklı bir sevincimiz, askerlerimize desteği sunan o futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 15.10.2019
  2. Güncelleme: 15.10.2019 22:15
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