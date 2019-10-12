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Milli maç öncesi Fransa'da alarm! "Türkiye'den korkuyoruz ve..."
Euro 2020 elemelerinde A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, grupta oynadığı 7. maçında Arnavutluk mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fransa, İzlanda ve Andorra maçlarını da kazanmayı hedefleyen A Milli Takımımızın bu üçlü arasındaki gelecek ilk maçı Fransa ile... Bu karşılaşma öncesi Fransızları ciddi bir korku sardı. Ülke geneli yapılacak çalışmaların yanı sıra Türkiye endişesi dahilinde açıklamalar da geldi. İşte ayrıntılar...
12 Ekim 2019 Cumartesi 12:50
Güncelleme: 12.10.2019 13:29
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A Milli Futbol Takımımız Euro 2020 elemelerinde fırtına gibi esmeye devam ediyor...
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Son olarak Kadıköy'de oynanan Arnavutluk maçını 1-0 kazanan millilerimizin sonraki maçı ise Fransa.
Paris'te oynanacak olan bu karşılaşma öncesi Fransızlar adeta alarma geçti.
Fransa Futbol Federasyonu medya ofisinden L'Equipe'e verilen açıklamada duyulan endişe şu sözlerle ifade edildi...
"Emniyet güçlerinden bu maç için ekstra destek istedik. Alarm durumuna geçtik. Maçın biletleri, normalden daha hızlı bir şekilde satılıyor ve neredeyse tükendi. 1-2 gün içerisinde de tamamen tükenmesini bekliyoruz."