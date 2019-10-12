Milli maç öncesi Fransa'da alarm! "Türkiye'den korkuyoruz ve..."

Euro 2020 elemelerinde A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, grupta oynadığı 7. maçında Arnavutluk mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fransa, İzlanda ve Andorra maçlarını da kazanmayı hedefleyen A Milli Takımımızın bu üçlü arasındaki gelecek ilk maçı Fransa ile... Bu karşılaşma öncesi Fransızları ciddi bir korku sardı. Ülke geneli yapılacak çalışmaların yanı sıra Türkiye endişesi dahilinde açıklamalar da geldi. İşte ayrıntılar...