"Şu takımda Hakan Çalhanoğlu kadar tekniği iyi olan oyuncu yok"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Belgin, "Şu takımda Hakan Çalhanoğlu kadar tekniği iyi olan oyuncu yok." ifadelerini kullandı.
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