Rusya - Türkiye maçını Pawel Raczkowski yönetecek – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    - maçını yönetecek

    Rusya - Türkiye maçını Pawel Raczkowski yönetecek

    A Milli Takımı'nın, Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

    Soçi kentindeki Fisht Olympic Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Raczkowski'nin yardımcılığını Michal Obukowicz ve Radosaw Siejka yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Marcin Boniek olacak. Mücadelede Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
    1. 12.10.2018 14:49
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