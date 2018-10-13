İrfan Can Kahveci Rusya maçı aday kadrosundan çıkarıldı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    maçı aday kadrosundan çıkarıldı

    <a href="/index/irfan-can-kahveci?id=1cf3ccdd-d64b-4c46-a4b0-8e0136a4432b" class="" rel="tag">İrfan Can Kahveci</a> <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a> maçı aday kadrosundan çıkarıldı

    forması giyen , sakatlığı nedeniyle A 'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

    Futbolcunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığın karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A heyeti, İrfan Can'ın tedavisini kulübünde devam etmesini uygun gördü.

    1. 12.10.2018 14:10
    2. Güncelleme: 13.10.2018 01:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    maçı aday kadrosundan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN