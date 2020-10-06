Son dakika transfer haberi: Başakşehir Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı!

Transferin son gününde Deniz Türüç ve Giuliano ile kadrosunu güçlendiren Başakşehir'den bir hamle daha geldi. Turuncu-lacivertliler, adı Fenerbahçe ile anılan Edin Visca ile nikah tazeledi. Boşnak sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

30 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesi TFF'ye bildirildi. Visca, 2011 yılından beri önce İstanbul BB sonra Başakşehir adına sahip olan kulüpte forma giyiyor.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI!

Yaz transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ile adı anılan Edin Visca'nın sözleşmesinin 1 sene kalmış olmasından dolayı ocak ayında sarı-lacivertli takıma imza atacağı iddia edilmişti. Medipol Başakşehir'le olan kontratını uzatan yıldız futbolcu bu söylentilere son noktayı koydu.