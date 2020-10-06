Haberler Medipol Başakşehir Son dakika transfer haberi: Başakşehir Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı!

haberi: Başakşehir 'nın sözleşmesini uzattı!

'e istediği başlangıcı yapamayan 'den flaş bir hamle geldi. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen 'nın kontratını 2025 yılına kadar uzattı. 30 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesi TFF'ye bildirildi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 16:09 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 16:43
Son dakika transfer haberi: Başakşehir Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı!

Transferin son gününde Deniz Türüç ve Giuliano ile kadrosunu güçlendiren Başakşehir'den bir hamle daha geldi. Turuncu-lacivertliler, adı Fenerbahçe ile anılan ile nikah tazeledi. Boşnak sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

30 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesi TFF'ye bildirildi. Visca, 2011 yılından beri önce İstanbul BB sonra Başakşehir adına sahip olan kulüpte forma giyiyor.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI!
Yaz döneminde sık sık Fenerbahçe ile adı anılan Edin Visca'nın sözleşmesinin 1 sene kalmış olmasından dolayı ocak ayında sarı-lacivertli takıma imza atacağı iddia edilmişti. 'le olan kontratını uzatan yıldız futbolcu bu söylentilere son noktayı koydu.

BİZE ULAŞIN