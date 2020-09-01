Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can ve Visca için transfer açıklaması! "Evet teklif aldık" - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Haberler Medipol Başakşehir Gümüşdağ böyle duyurdu: Evet teklif aldık!

'dan ve için açıklaması! "Evet teklif aldık"

Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can ve Visca için transfer açıklaması! "Evet teklif aldık"

Son dakika haberine göre; Başkanı , takımın yıldız futbolcusu Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif aldıklarını açıklarken, Edin için 'den bir teklif olmadığını dile getirdi.

Süper Lig şampiyonu 'de başkan , turuncu-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

GÜMÜŞDAĞ'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Devlerin bütçeleriyle yarışmak çok kolay değil. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geldiğince mücadele edeceğiz."

"Başakşehir şampiyon takım. Şampiyon olan takımlar gibi her zaman şampiyonluğa oynayacağız. Hedefimiz, ikinci şampiyonluk. Neden olmasın?"

İRFAN CAN VE VISCA AÇIKLAMASI

"Edin için 'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok."

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 13:19
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