Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can ve Visca için transfer açıklaması! "Evet teklif aldık"
Son dakika haberine göre; Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımın yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif aldıklarını açıklarken, Edin Visca için Türkiye'den bir teklif olmadığını dile getirdi.
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.
GÜMÜŞDAĞ'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
"Devlerin bütçeleriyle yarışmak çok kolay değil. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geldiğince mücadele edeceğiz."
"Başakşehir şampiyon takım. Şampiyon olan takımlar gibi her zaman şampiyonluğa oynayacağız. Hedefimiz, ikinci şampiyonluk. Neden olmasın?"
İRFAN CAN VE VISCA AÇIKLAMASI
"Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok."
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 13:19
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can ve Visca için transfer açıklaması! "Evet teklif aldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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