Şampiyon Medipol Başakşehir!
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'a mağlup oldu ve Başakşehir'i yakalama şansını kaybetti. Başakşehir ise, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Lider Başakşehir, karşılaşmayı kazanarak ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir böylece Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu almış oldu.
Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan maçın 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Buruk; Aleksic ve Mehmet Topal'ı yedek kulübesine oturturken Elia ve Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü.
KAYSERİSPOR'DA 2 CEZALI
Ligde kalmak için mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir mücadelesinde kart cezalıları Mensah ve Diego ile sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Krvzic ve Mesanovic'ten yoksun olarak sahaya çıktı.
KADINA ŞİDDETE DUR DE!
Karşılaşma öncesinde hem Medipol Başkaşehir hem de Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular oyun alanına 'Kadına şiddete dur de!' tişörtüyle çıktı. Tribünlerde de 'Kadına şiddete dur de!' pankartı yer aldı.
ŞAMPİYONLUK KUPASI KASIMPAŞA DEPLASMANINDA
Turuncu-lacivertliler, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında şampiyonluk kupasına kavuşacak.
TFF'DEN TEBRİK!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bitime bir hafta kala şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutlarız. Başarılarından ötürü yönetim, teknik heyet ve futbolcuları tebrik eder, Medipol Başakşehir'e önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." denildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli dönüp pasını Demba Ba'ya verdi. Senegalli'nin yerden etkili şutu direğin yanından auta çıktı.
15'inci dakikada Epureanu'nun hatasında baskıyla topu kaznaan Kravets'in ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı şut az farkla auta çıktı.
19'uncu dakikada Başakşehir öne geçiyor. Clichy'nin ceza sahasına yerden pasında Mahmut Tekdemir'in yerden plasesi ağlarla buluştu.
31'inci dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.
36'ncı dakikada Sapunaru'nun ceza sahası içinde eline çarpan pozisyonda VAR' gidildi. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösteri. Topun başına geçen Visca ile penaltı atışından yararlanamadı.
Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
55'inci dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Mahmut ve Ba topa hareketlendi. Ba'nın vuruşu az farkla auta çıktı.
65'inci dakikada stat ışıkları sönerken mücadele 17 dakika sonra hakem Ali Şansala2ın hava atışıyla başladı. Bu süreçte hakem Ali Şansalan su molası verirken oyuncular kendi aralarında top çevirerek ısındı.
75'inci dakikada Başakşehir Demba Ba ile gole yaklaştı. Visca'nın pasında Ba'nın sert şutu üstten auta gitti.
80'inci dakikada İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda Lung topu kornere çeldi.
84'üncü dakika stadyumda elektirikler yeniden söndü. Mücadele stat ışıklarının yanmasıyla 8 dakika sonra Kayserispor'un taç atışıyla yeniden başladı.
90+3'üncü dakikada Henrique'nin ceza sahsından sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
Mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 00:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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