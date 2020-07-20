İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!

İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir unutulmayacak bir başarıya imza attı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertlilerin dev turnuvada bazı muhtemel rakipleri de kesinleşti.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 03:10
İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!

Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir'de büyük bir sevinç yaşanıyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan turuncu-lacivertlilerde heyecanlı bekleyiş başladı.

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İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!

4. TORBADAN KATILACAK!
Devler Ligi biletini cebine koyan Medipol Başakşehir dev turnuvaya 4. torbadan katılacak. Turuncu-lacivertli takımın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri de kesinleşti.

İşte Başakşehir'in torbaları kesinleşen muhtemel rakipleri;

İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!

1. TORBA
Real Madrid

İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!

Liverpool

İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!

Bayern Münih

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