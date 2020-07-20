HaberlerGaleriİşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!
İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir unutulmayacak bir başarıya imza attı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertlilerin dev turnuvada bazı muhtemel rakipleri de kesinleşti.
20 Temmuz 2020 Pazartesi 03:10
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir'de büyük bir sevinç yaşanıyor. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan turuncu-lacivertlilerde heyecanlı bekleyiş başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
4. TORBADAN KATILACAK! Devler Ligi biletini cebine koyan Medipol Başakşehir dev turnuvaya 4. torbadan katılacak. Turuncu-lacivertli takımın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri de kesinleşti.