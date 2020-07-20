İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir unutulmayacak bir başarıya imza attı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertlilerin dev turnuvada bazı muhtemel rakipleri de kesinleşti.