Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...

Başakşehir ile şampiyonluk yaşadığımız taktirde kulüp tarihine gireceğiz. Bu oldukça özel bir durum. Ayrıca bizim taraftarımız yok. İstanbul'da herkes Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı. Bu ünvan Başakşehir için bir ilk olacak ve sonucunda, başarırsak tüm oyuncular kulübün efsanesi olacak. Sadece bu kadar.