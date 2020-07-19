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Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
Adı daha önce Beşiktaş ile anılan Eljaro Elia'dan flaş sözler... Başakşehir'in Hollandalı kanat oyuncusu, verdiği röportajda geleceğine ilişkin önemli ifadeler kullanırken, transfere dair de konuştu. İşte detaylar...
19 Temmuz 2020 Pazar 15:42
Güncelleme: 19.07.2020 15:50
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Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Elia'nın adı kısa süre önce Beşiktaş ile anılıyordu. Yıldız futbolcu, ülkesinin basınına verdiği röportajda geleceğine ilişkin konuştu. İşte o sözler;
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Başakşehir ile şampiyonluk yaşadığımız taktirde kulüp tarihine gireceğiz. Bu oldukça özel bir durum. Ayrıca bizim taraftarımız yok. İstanbul'da herkes Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı. Bu ünvan Başakşehir için bir ilk olacak ve sonucunda, başarırsak tüm oyuncular kulübün efsanesi olacak. Sadece bu kadar.
Feyenoord'da oynadığım süre içerisinde caddeden aşşağıya inemezdim taraftarlardan dolayı. Burada çok tanınmıyorum, kolayca caddelere inebiliyorum. Küçük bir kulüp Başakşehir. Ama şu var ki, büyük kulüpler bu sene zor günler geçiriyor. Onlar için hoş değil tabii.
Bu sezon inişli çıkışlı oldu. İstemediğim sakatlıklarla karşı karşıya kaldım ancak iyileştim ve tekrar mücadeleye devam ettim. Çok çalıştım, çok fazla antrenman yaptım ve bu yolda kendimi feda ettim.
Kulüp benim takımda kalmam konusunda hevesliydi ve mart ayında sözleşmemi yenilemek isteyip istemediğimi sordular. Dürüst oldum ve 'Hayır, yıl sonuna kadar süren sözleşmemi tamamlamak ve sonra başka bir kulübe gitmek istiyorum.' dedim. Bana olan güvenin azaldığını hissettim ve üç yıllık yaşananların ardından yeni bir maceraya atılmak istediğime karar verdim.