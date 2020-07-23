Şampiyon Liverpool kupasını kaldırdı! İşte o anlar

İngiltere Premier Lig'de haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, gol düellosu şeklinde geçen maçta Chelsea'yi 5-3 mağlup ederek büyük başarısını taçlandırdı. Merseyside ekibi, 30 yıl sonra gelen zafer sonucu Anfield Road'da şampiyonluk kupasını kaldırdı. İşte o anlar...