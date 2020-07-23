Şampiyon Liverpool kupasını kaldırdı! İşte o anlar
İngiltere Premier Lig'de haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, gol düellosu şeklinde geçen maçta Chelsea'yi 5-3 mağlup ederek büyük başarısını taçlandırdı. Merseyside ekibi, 30 yıl sonra gelen zafer sonucu Anfield Road'da şampiyonluk kupasını kaldırdı. İşte o anlar...
23 Temmuz 2020 Perşembe 01:02
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2019-20 sezonunda İngiltere Premier Lig'in en büyüğü olan Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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Jurgen Kloop'un öğrencileri haftalar öncesinden garantilediği şampiyonluğu Chelsea galibiyetiyle taçlandırdı.
Rakibini 5-3 mağlup eden Merseyside ekibi, galibiyetin ardından Anfield Road'daki son maç olması sebebiyle şampiyonluk kupasını kaldırdı.
İşte Liverpool'un kupasına kavuştuğu o anlar ve maçtan kareler...