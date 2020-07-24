Lille Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha transfer ediyor! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Lille Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha transfer ediyor!

Fransız ekibi Lille, Beşiktaş forması giyen deneyimli golcü Burak Yılmaz'la 2 yıllık anlaşma sağladı. Takımdaki milli oyuncu sayısı 3'e yükselen Ligue 1 temsilcisi, bir Türk futbolcu için daha harekete geçti. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

24 Temmuz 2020 Cuma 10:12
Lille Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha transfer ediyor!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Türk oyuncu transferine devam ederken gündemine sürpriz bir ismi daha aldı.

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Lille Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha transfer ediyor!

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi, son olarak Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'la el sıkışmıştı.

Lille Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha transfer ediyor!

Genç oyunculara verdiği önemle bilinen kulüp, bu kez de listesine dikkat çeken bir oyuncuyu dahil etti. İşte detaylar...

Lille Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha transfer ediyor!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabı üzerinden Burak Yılmaz'ın Lille ile 2 yıllık anlaşma sağladığını yazarken, Fransız ekibinin Mustafa Kapı ile de görüşmelerini ilerlettiğini duyurdu.

Lille Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha transfer ediyor!

Galatasaray'la sözleşme uzatma konusunda yaşadığı anlaşmazlık sonrası kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki genç futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

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