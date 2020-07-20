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Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir oldu. Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan turuncu-lacivertliler, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusundan kareler...
20 Temmuz 2020 Pazartesi 03:05
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Medipol Başakşehir, Süper Lig 2019-2020 sezonunun 33. haftasında Kayserispor'u konuk etti.
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Turuncu-lacivertli kulüp rakibini mağlup ederek bitime 1 hafta kala Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Futbolcular maçtan sonra büyük sevinç yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
İşte Başakşehirli futbolcuların maç sonu yaşadığı şampiyonluk sevincinden kareler....