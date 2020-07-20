Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir oldu. Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan turuncu-lacivertliler, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusundan kareler...
20 Temmuz 2020 Pazartesi 03:05
Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu

Medipol Başakşehir, Süper Lig 2019-2020 sezonunun 33. haftasında Kayserispor'u konuk etti.

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Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu

Turuncu-lacivertli kulüp rakibini mağlup ederek bitime 1 hafta kala Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu

Futbolcular maçtan sonra büyük sevinç yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu

İşte Başakşehirli futbolcuların maç sonu yaşadığı şampiyonluk sevincinden kareler....

Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu
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