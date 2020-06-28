Okan Buruk: Şampiyonluk için daha güçlü oyun lazım
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımının performansından memnun olmadığını belirten genç teknik adam, "Bugün çok iyi değildik. Biz takım olarak şampiyon olmak istiyoruz, tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor. Şampiyonluk için daha güçlü oyun lazım" dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 sona eren Galatasaray maçını değerlendirdi. Takımının performansından memnun olmadığını belirten genç teknik adam, şampiyonluk için daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.
İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:
"İlk 10 dakika maça iyi başladık, oyuna hükmettik. Sonra gereksiz geriye yaslandık. Bloklar arasına pas yedik. Devre arası daha öne doğru oynamamız gerektiğini ifade ettim. Çok gereksiz geri kaçtık. Bunun nedeni de Emre Akbaba'nın en önde oynaması ve sürekli gezmesi.
Bugün çok iyi değildik. Buna rağmen 4-3-3'e karşı 4-4-2'ye döndük, baskı yapmaya çalıştık ve başarılı olup golü bulduk. Daha sonra 2. golü bulmaya çalıştık, fırsatlar geldi ama çıkarken kaptırdığımız toptan gol yedik.
"DAHA İYİ OLMALIYIZ"
Trabzonspor'un 2 puan, Galatasaray'ın 8 puan önünde olmak düşündüğümüz bir şeydi. Şu anda avantajlı durumdayız. Önemli eksikler verdik, önümüzdeki hafta çok zor bir maçımız var. Haftaya rakiplerimiz de birbirleriyle oynuyor. Şu anda avantajlı olan, lider olan takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Lige çok kötü başladık, sonunu iyi bitireceğiz dedik. Şu anda bu yolda ilerliyoruz. Yarış devam ediyor, herkes yarışın içinde. Biz takım olarak şampiyon olmak istiyoruz, tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor. Şampiyonluk için daha güçlü oyun lazım."
- 28.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 00:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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