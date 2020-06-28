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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından gerginlik! İşte o anlar
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Aleksic ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...
28 Haziran 2020 Pazar 23:26
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Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım puanları paylaştı.
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Maçın ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.