Başakşehir - Galatasaray maçının ardından gerginlik! İşte o anlar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından gerginlik! İşte o anlar

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Aleksic ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...
28 Haziran 2020 Pazar 23:26
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından gerginlik! İşte o anlar

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım puanları paylaştı.

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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından gerginlik! İşte o anlar

Maçın ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

İşte o anlar...

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından gerginlik! İşte o anlar
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından gerginlik! İşte o anlar
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından gerginlik! İşte o anlar
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