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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından gerginlik! İşte o anlar

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Aleksic ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

28 Haziran 2020 Pazar 23:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





