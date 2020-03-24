Corona virüsü testi yaptıran Göksel Gümüşdağ'dan flaş önlem! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Corona virüsü testi yaptıran 'dan flaş önlem!

Corona virüsü testi yaptıran Göksel Gümüşdağ'dan flaş önlem!

'de sağlık taramalarında çıkan belirtiler nedeniyle corona virüsü testi yaptıran başkan , önlem amaçlı hastaneye yattı.

Dünya çapında yayılan corona virüsü salgını futbola sıçramaya devam etmiş, 'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve 'in testleri pozitif çıkmıştı.

Sağlık taramalarında çıkan belirtiler nedeniyle koronavirüs testi yaptıran Başkanı 'ın, önlem amaçlı hastaneye yattığı açıklandı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık taramalarında çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüs testi yaptırdığı ve test sonuçları kesinleşinceye kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.

Başakşehir'den corona virüsü önlemi
  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 18:42
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