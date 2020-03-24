Corona virüsü testi yaptıran Göksel Gümüşdağ'dan flaş önlem!

Dünya çapında yayılan corona virüsü salgını futbola sıçramaya devam etmiş, Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.

Sağlık taramalarında çıkan belirtiler nedeniyle koronavirüs testi yaptıran Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, önlem amaçlı hastaneye yattığı açıklandı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık taramalarında çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüs testi yaptırdığı ve test sonuçları kesinleşinceye kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.